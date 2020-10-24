Erdoğan: "(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol."

Erdoğan: "(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol."

Erdoğan: "(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol."

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol.' - Son Dakika

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