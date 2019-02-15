Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan Açıklaması) Macron'a 'Daha Siyasette Yenisin, Tarihini Öğren" Dedim."
47 dakika önce
Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan açıklaması) Macron'a 'daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim."
Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan açıklaması) Macron'a 'daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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