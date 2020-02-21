Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını... - Son Dakika

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Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını...
6 saat önce
Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi
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