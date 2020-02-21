Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını... - Son Dakika

Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını...

6 saat önce

Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.

Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını..., System.String[]

Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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