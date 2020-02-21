Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki... - Son Dakika

Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki...

6 saat önce

Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki..., System.String[]

Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti

Angela Merkel, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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