Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki... - Son Dakika

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Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki...
6 saat önce
Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:08 Kaynak: AA
Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti
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