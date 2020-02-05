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Erdoğan: "Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma...
6 saat önce
Erdoğan: "Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamaza kimse itiraz edemez"
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamaza kimse itiraz edemez"
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