Erdoğan: "Maduro İnandığı Yolda Dik Durur, Devam Ederse Venezuela Halkının Desteklediği, Sandıktan...
1 saat önce
Erdoğan: "Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum"
Erdoğan: "Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela
halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum"
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:15 Kaynak: AA
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