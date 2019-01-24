Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Maduro İnandığı Yolda Dik Durur, Devam Ederse Venezuela Halkının Desteklediği, Sandıktan...

Erdoğan: "Maduro İnandığı Yolda Dik Durur, Devam Ederse Venezuela Halkının Desteklediği, Sandıktan...

1 saat önce

Erdoğan: "Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum"

Erdoğan:
Erdoğan: "Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:15 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
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