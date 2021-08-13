Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri süratle gidermenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'tan Kastamonu'nun Abana ilçesine geçti. Burada otobüsten halkı selamlayarak hitap eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız. Hep söyleriz ya 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız'. Hiç merak etmeyin. Evelallah, bu millet hiçbir zaman çömelmedi yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda süratle bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu.