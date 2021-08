Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (2) - Son Dakika

'TEMENNİMİZ, EN AZ HASARLA FELAKETLERİ ATLATALIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazını kıldıktan sonra halka hitap etti. Salı günü başlayan yoğun yağışların Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta büyük sel felaketine neden olduğunu belirten Erdoğan; Kastamonu'nun Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinin, Bartın'ın Ulus, Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden en fazla etkilenen yerler olduğunu söyledi. Erdoğan, "Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Yaralanan vatandaşlarımızdan ilk müdahaleleri tamamlananlar taburcu edilirken, az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor. Rabb'imden kendilerine şifalar diliyorum. Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil Amerika'sı da böyle, Kanada'sı da böyle, Almanya'sı, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle. Hep bu tür felaketlerle şu anda boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz. Temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım" diye konuştu.

'MAĞDUR DURUMDA OLANLARIN YÜZDE 95'İNİ KURTARDILAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak tüm imkanlarla felaketin ilk anından itibaren afetzedelerle olduklarını belirterek, "Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Hali hazırda 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve diğer pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor. Helikopterler ben dün ekranda izledim bütün o kardeşlerimizi, evlerinin damlarından kurtaran jandarmamızın, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, JAK, onların kahramanca bütün o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz herhalde. Bu kahramanlarımız, alnından öpülesi kahramanlarımız. Hiçbir şeyden yılmadan bunu başardılar ve bu yaptıkları operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin karı değil er kişinin karıdır. Ben askerimizin, polisimizin, bu operasyonda görev alan bütün kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Onları tebrik ediyorum, milletim adına tebrik ediyorum. O operasyon bizi rahatlattı. Gözlerimiz yaşlı olarak kadın, erkek, çocuk demeden sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi? Hamdolsun Allah'a demek ki bizim böyle görevli kardeşlerimiz var" dedi.'HASAR TESPİTİ 120 EKİPLE SÜRÜYOR'Elektrik kesintisi yaşanan yerlere bir an önce enerji akışı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Aynı şekilde su kesintisi yaşanan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlatılmıştır. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gereken mobil istasyonlar, ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları, 3 ilimizde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız" diye konuştu. '3 İLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİYORUZ'Erdoğan, ekiplerin sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde kesintisiz görev yaptığını kaydederek, "Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Aynı şekilde sel sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için de çalışmalara başladık. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir; bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar depremden sele, yangına kadar yaşamış olduğumu her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını hamdolsun, dosta düşmana gösterdik. Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi burada da genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz; Kastamonu, Bartın, Sinop. Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten ve milletimizi de bu gelişmelerden kurtarsın diyorum" dedi.'YARA VEREMEZSİNİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii felaketlerin ülkelerin ve milletlerin birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma hasletlerinin öne çıktığı dönemler olduğunu belirterek, "Bu işin siyaseti olmaz ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle yakından uzaktan da ilgisi alakası olmayan tipler çıkıyor, ileri geri konuşuyorlar. Bugüne kadar 1 gramlık iş üretmemiş olanlar, ileri geri konuşuyorlar. Maalesef biz işimize bakacağız ve onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, iri olmamız lazım, diri olmamız lazım, kardeş olmamız lazım, milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım. Onlar bakıyorsunuz hala gelip 'Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona bir yerden yara vereyim' dertleri bu. Yara veremezsiniz, yara veremezsiniz. Biz bu milletle beraberiz. Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bir ölür bin diriliriz" diye konuştu.'ÇALIŞACAĞIZ VE BU İŞİ BİTİRECEĞİZ'Bu afetleri aşacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Antalya'yı, Manavgat'ı, Burdur Bucak'ı her yeri gördünüz. Bak Amerika'sı, Rusya'sı yangınların altından kalkamadılar hala ama hamdolsun biz 20 günü bulmadan buralarda bu afetlerden büyük oranda kurtulduk. Gece gündüz demeden benim tüm bakan arkadaşlarım oralardan çıkmadılar. Bütün kurumlarımız, kahramanlarımız yangın demeden oralarda çalıştılar. Şu anda hala devam edeceğiz, çalışacağız ve bu işi bitireceğiz. Millet olarak geçmişte depremler, yine yangınlar, şimdi de seller vesilesiyle tek yürek, tek yumruk haline gelmeyi başarıyoruz. Elbette her dönemde olduğu gibi az önce ifade ettiğim gibi bu bozguncular ülkemizi kötülemek, ülkemizin arasına fitne sokmak için ortaya çıkabiliyorlar ama biliyoruz ki milletimiz bunların hiçbirine itibar etmiyor. Yaşadığımız ortak sevinçlerimiz gibi ortak üzüntülerimiz de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Hayatı acısıyla tatlısıyla ne kadar paylaşırsak önümüzdeki engelleri o kadar kolay aşar, potansiyelleri o kadar hızlı hayata geçirebiliriz. Bunun için hep geçmişten ders alarak geleceğe bakıyoruz. Evlatlarımıza daha iyi, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke bırakmanın, daha güçlü bir devlet teslim etmenin gayreti içindeyiz. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz." 'KÜLLERİMİZDEN AYAĞA KALKACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi gerçekten çok parlak bir geleceğin beklediğini tüm kalbimizle ve samimiyetimizle inanıyoruz. Geçtiğimiz 19 yılda bu ülke her alanda kazandırdığımız sağlam altyapının üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için her zamankinden daha çok çalışıyorsunuz, mücadele ediyoruz. Küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız. Şimdi ise konuşuyorlar. Ne yangın bölgelerine giderler ne sel bölgelerine giderler sadece rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Türkiye olarak biz hedeflerimize yaklaştıkça demokrasiden altyapıya her alanda standartlarımızı yükselttikçe maruz kaldığımız saldırıların çapı da büyüyor. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü, baskıyla terörle tuzakla kumpasla engelleyemeyenler son günlerde kin ve nefret siyaseti ile bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar nice oyunları bozmuş bir millet olarak inşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız. Kardeşlerim bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak önce 2023'e, hedeflerimize ulaşacak ardından gençlerimizle birlikte 2053 vizyonumuza yönleneceğiz" diye konuştu. 'KEMER TAŞ KÖPRÜ YAPACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin izlerini süratle silerek, yaraları sararak, kayıpların acısını beraberce yaşayarak bugünleri en kısa sürede geride bırakacaklarını belirterek, "Hasarların onarılması ve zararların telafisi için yapılan çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Helikopterde Adil bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor. Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan evlerin 1 yıl içinde tamamlanacağı sözünü de verdi.

Buğra OLAÇ/ KASTAMONU,