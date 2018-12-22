Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Mahmut Abbas ile Görüştü

Erdoğan, Mahmut Abbas ile Görüştü

2 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.

Erdoğan, Mahmut Abbas ile Görüştü, System.String[]
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alış verişi de yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlileri haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:55 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Güncel
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