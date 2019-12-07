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Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa...
6 saat önce
Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz."
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Erdoğan: "Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz."
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