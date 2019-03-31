Erdoğan: "(Malatya'daki Olay) Bu Durumun Partiler Arası Sorgulamaya, Partiler Arası Bir Yargılamaya...
5 dakika önce
Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum.
Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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