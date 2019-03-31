Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Malatya'daki Olaydan Duyduğu Üzüntülerini Dile Getirip Konunun Takipçisi Olduklarını,...

Erdoğan, Malatya'daki Olaydan Duyduğu Üzüntülerini Dile Getirip Konunun Takipçisi Olduklarını,...

1 saat önce

Erdoğan, Malatya'daki olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

Erdoğan, Malatya'daki Olaydan Duyduğu Üzüntülerini Dile Getirip Konunun Takipçisi Olduklarını,..., System.String[]
Erdoğan, Malatya'daki olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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