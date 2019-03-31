Erdoğan, Malatya'daki Olaydan Duyduğu Üzüntülerini Dile Getirip Konunun Takipçisi Olduklarını,...
1 saat önce
Erdoğan, Malatya'daki olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.
Erdoğan, Malatya
'daki olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirip konunun takipçisi olduklarını, sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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