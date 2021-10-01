Erdoğan: "Malatya'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" - Son Dakika

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Malatya'dan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istediklerini ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan milli maç arasına moralli bir şekilde girmek istediklerini belirterek "Son haftalarda hep üzerine koyarak devam ettiğimiz futbolun devamını getirip inşallah iyi bir sonuçla puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Milli maç arasına giriyoruz. Milli maç arasına moralli bir şekilde girmek istiyoruz. İnşallah iyi bir futbolla ve mücadele ile gülen taraf biz oluruz" dedi.

"FALETTE TAKIMLA ANTRENMANLARA BAŞLADI"

Mame Diouf'un sarı kart cezalısı olduğunu ve Yeni Malatyaspor maçında yer alamayacağını belirten Erdoğan "Sackey'in sakatlığı biraz daha devam edecek. Sanırım onun 4-5 haftaya daha ihtiyacı var. Onur Ergün bu hafta bireysel antrenmanlara başladı. Bugün ilk defa takımla antrenmanların büyük bir bölümünde bizimle yer aldı, onu da takip edeceğiz. Kullanabilirsek Malatya'ya götüreceğiz. Onun dışında Simon Falette takımla antrenmanlara başladı. Onun dışında sakatlığımız yok gibi görünüyor. İnşallah bugün ve yarınki antrenmanlarda da sıkıntı yaşamayız" diye konuştu.

MUNİR MOHAMEDİ: "İNŞALLAH MALATYA'DAN 3 PUANLA DÖNERİZ"

Hatayspor'un Faslı kalecisi Munir Mohamedi ise takım olarak çalışmak ve takım olarak galip gelmenin önemli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yeni Malatyaspor maçına hazırlanmaya başladık. 1 hafta boyunca Yeni Malatyaspor maçına çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah Malatya'dan 3 puanla döneriz. Bazen istatistikler sadece istatistik olarak kalır. Burada kaleci olarak en iyisini yapmak benim görevim. Takım olarak çalışıyoruz. Burada en önemli şey, takım olarak çalışmak ve takım olarak galip gelmektir. Hafta için de kaleci antrenörlerimizle ve diğer kaleci arkadaşlarımızla beraber çok iyi bir şekilde önümüzdeki oynayacağımız bütün maçlara istediğimiz gibi hazırlanmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Hatayspor'un Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları basına kapalı olarak devam etti.

Hatayspor kafilesi, yarın öğlen saatlerinde yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

(Gökhan Aklan - Recep Dağdelen/İHA)