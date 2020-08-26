Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu.

Ahlat'ta dün ecdadın mezarlarını ziyaretle başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yoğun bir program icra ettiklerini belirten Erdoğan, Ahlat'ın sembollerinden biri olacak Gençlik Merkezi'ni açtıklarını, Okçular Vakfının düzenlediği etkinlikte gençlerin maharetlerine şahit olma imkanı bulduklarını anlattı.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bölge valileriyle bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, "İnşallah bu tür toplantıları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliye'mizde orayı daha da büyüterek her fırsatta tekrarlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, akşam yemeğinde sanatçılar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini aktararak fethin 949. yıl kutlamaları kapsamında Van Gölü üzerinde yapılan ses ve ışık gösterilerini de yine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden takip etiklerini söyledi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, hem Malazgirt Zaferi'ne hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de gençlere emanet edecekleri bir eser olarak ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erdoğan, bugün de Malazgirt Milli Parklar miting alanında olduklarını, bu bölgeyi de zaferin anlamına ve önemine yakışır bir yer haline dönüştürdüklerini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, milli parkın bitişiğindeki alana Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüetini kazıdığını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğe bıraktığımız her eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birer mühür olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Tüm hayatlarını istismarla, riyakarlıkla, yalanla geçirmiş olanlar eser ve hizmet siyasetinin manasını elbette bilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi dahi beceremeyenlerin gönüllerinin bağlı olduğu mecralar açıkça ortadadır. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şey gibi Malazgirt Zaferi'nin de kendi kendine ortaya çıkmadığını, bu kutlu zaferin gerisinde büyük bir azim, hazırlık ve kararlılık olduğunu söyledi.

Dandanakan Zaferi'yle istiklalini kazanan Büyük Selçuklu Devleti'nin bu zaferin ardından Mevr şehrinde tarihi bir kurultay gerçekleştirerek fetih için batıya yönelme kararı aldığını anlatan Erdoğan, böylece başlayan Anadolu akınlarının kısa sürede Sivas'a, Konya'ya, İzmir'e kadar ilerlediğini belirtti.

Çağrı Bey'in Türkistan'a döndüğünde "bu topraklarda Türkleri durdurabilecek bir güç olmadığını" söylediğini, bu hakikati kabullenmek istemeyen Bizans imparatorunun, Anadolu'daki Selçuklu yürüyüşünü durdurabilmek umuduyla İstanbul'dan hareket ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türklerin elinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni zapt ederek halkını kılıçtan geçirdi. Bu vahşeti Mısır seferi esnasında haber alan Sultan Alparslan ordunun istikametini değiştirerek Ahlat, Malazgirt arasına geldi. Önce sulh yolunu denemek üzere Bizans imparatoruna bir elçi heyeti gönderdi. Askerlerinin çokluğuna ve teçhizatına güvenen imparator bu teklifi sert bir şekilde reddetti. Çünkü Bizans imparatorunun emrinde 200 bin kişilik ordu vardı. Alparslan'ın emrinde ise 45-50 bin kişilik ordu bulunuyordu. İşte bu iki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Günlerden cuma idi. O gün bütün İslam diyarlarında Müslümanların zaferi için dua ediliyordu. Kefen niyetiyle beyaz bir elbise giyerek askerin karşısına çıkan Sultan Alparslan kısa bir hitabın ardından hücumu başlattı. Türklerin kadim ricat-taarruz taktiğiyle kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Gün batarken Türk ordusu Malazgirt'te büyük bir zafer kazanmıştı. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden bu büyük zaferin ardından şehir şehir, köy köy Anadolu'nun fethi gerçekleşti."

"Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir"

Malazgirt Ovası'ndan başlayıp, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadın fethettikleri bu toprakları vatan edindiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek, yağmalamak değildir. Fethetmek, Allah'ın emrettiği adaleti o beldede hakim kılmaktır. Eğer ele geçirdiğiniz bir yerde adaleti tesis edemediyseniz, zulme engel olamadıysanız orayı fethettik diyemezsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Milletimiz fethettiği beldelerde evvela zulmü ortadan kaldırmıştır, adaleti tesis etmiştir. Bunun için bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumlar dışındaki bütün milletlere bilhassa Ermenilere ve Süryanilere karşı acımasız bir inkar ve asimilasyon politikası uygulayan Bizans'ın zulmünün bu fetihle sona erdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ecdadımız tarihin hiçbir devrinde emperyalist bir zihniyetle hareket etmemiştir. Fethettiği nice beldeleri devrin en modern imkanlarıyla imar etmiş ve idaresi altındaki insanlara dinlerini, dillerini, kültürlerini yaşatma imkanı tanımıştır. Tarih fethettiğimiz bütün beldelerde güveni, huzuru, hoşgörüyü ve refahı hakim kılmak için milletçe verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. Bugün dahi birçok şehrimizde bir arada görebileceğimiz farklı medeniyet sembolleri, bizim farklılıklarımızı zenginlik olarak gören kadim anlayışımızın birer tezahürüdür. Biz de ecdadımızın izinden giderek, ülkemizi ve ayak bastığımız her yeri imar ederek, adaleti tesis ederek, hakkı ve hukuku hakim kılarak gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:57

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (1) - Son Dakika

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