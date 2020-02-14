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Erdoğan: "Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.
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