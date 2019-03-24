Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Manipülasyon yapanların gözünün yaşına bakmayız

Erdoğan: Manipülasyon yapanların gözünün yaşına bakmayız

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin, "Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz" dedi.

Erdoğan: Manipülasyon yapanların gözünün yaşına bakmayız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin, "Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:36 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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