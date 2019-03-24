Erdoğan: Manipülasyon yapanların gözünün yaşına bakmayız
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin, "Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin, "Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:36
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