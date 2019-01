Erdoğan Manisa'da Fabrika Açılışına Katıldı

Manisa'da PepsiCo'nun Türkiye'deki 6. fabrikasının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalan haberlerle Türk ekonomisi üzerinde olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde öyle bir fabrikanın üretime geçmesi takdire şayandır" dedi. PepsiCo'nun 6'ncı fabrikası 100 bin metrekarelik bir alanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Temeli 2016 yılında atılan, en son teknoloji ile donatılan yiyecek-içecek fabrikasının ülke ekonomisine ve inovasyon yetkinliklerine önemli katkı sağlamasının yanı sıra fabrikanın 350 kişiye de istihdam sağlanacağı öğrenildi. Tesisin 105 milyon dolara mal olduğu öğrenildi.



"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"



2 fabrika açılışı nedeniyle Manisa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her iki yatırımın hayata geçiren yatırımcılarımız gönülden kutuluyorum. 500 kişiye istihdam sağlayacak fabrikamızın istihdamımızın yanı sıra tarım kapasitesinin artmasına ve ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Yalan haberlerle Türk ekonomisi üzerinde olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışıldığı bir dönemde öyle bir fabrikanın üretime geçmesi takdire şayandır. Bu he şehrimize hem de Türk ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir. Ülkemize yatırım yapan Allah'ın izniyle pişman olmamıştır olmayacaktır. Türkiye güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. PepsiCo gibi diğer firmaların da ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını diliyorum. Uzun vadeli yatırımların sayısının daha da artmasını diliyorum. Son 16 yılda hükümet olarak özel sektörümüzün hep yanında olduk. Yancı yerli ayrımı yapmadan her türlü teşviki verdik. Bürokrasi engeli aşımında arsa tahsisinde bütün kolayları sağladık. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen firmaların önünü açtık Yatırım Ofisi direk şahsıma bağlıdır. Yerli ve Uluslar arası yatırımcılar herhangi bir endişeye kapılmadan bu ofis direk cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için endişeye kapılmadan yatırım yapmalı. Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak yabancı firmalara da aynı muameleyi yapıyoruz. Ülkemiz 1975-2002 yılları arasında sadece 15,1 milyar dolar yatırıma kavuşabilmişken 2002'in kasımı ve 2018 ağustos dönemi 202 milyar dolara yakın uluslararası yatırım çekti. Nereden nereye geldik. Bu bir özgüvenle oluyor" dedi.



"PARA CİVA GİBİDİR"



Yatırımcının güven ve istikrar aradığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"Yatırımcı şunu arar. Bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir yatırımını yapar. Öğrencilik yıllarımda bir hocamın tespiti vardır. Para civa gibidir derdi. Kendisi için uygun yer neresiyse oraya kaçar derdi. Uluslararası pazarın güvenin olduğu yeri bulması lazım. Güneydoğuya neden yatırımcı gitmiyor. Terör olduğu için. Orayı terörden arındırdığımız zaman uluslararası yatırımcılar da oraya gidecek bunları göreceğiz inşallah. Türk yatırımcıların yurtdışında da çok ciddi yatırımlar oldu. 38 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitleri 372 milyar dolara ulaştı. Neden arkalarında onlara güvenen bir iktidar var. Hemen hemen her yerde Türkiye menşeli ürünlerle karşılaşıyorsunuz. Çalışmak için yurtdışına göç eden insanlarımız artık firma sahibi, yatırımcı olarak yurtdışına çıkıyor. Yurtdışında 18 bini Türk 150 bini yerel personel olmak üzere 173 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Türk malları giderek daha fazla rağbet görüyor. İhracatımız 36 milyar dolardan 168,1 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanımız üzülüyor çünkü hedefi 170 milyar koymuştuk ama önümüzdeki yıl inşallah 200 milyarı aşacağız. Ben bakanlarıma hedef veriyorum. Yoksa ben bakan olurdum. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını yaptık. Yatırım ortamı bakımından en güvenli ülkelerden biriyiz. Türkiye ekonomisini her yıl 5,8 büyütmeyi sağladık. Kişi başına düşen geliri 3 binin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Gelir artışında değil gelir dağılımında da önemli iyileştirmeler yaptık. Pek ok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. İşçimizi memurumuzu emeklimizi enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Ekonomimizin büyümesiyle özellikle büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır. Türkiye'yi devler ligine taşıyacak altyapıyı oluşturduk. Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan başarı sağlanmaz. Bir ülkede istikrar yoksa oraya yatırımcı da gelmez. Bizden önce hep koalisyon hükümetleri vardı. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli iktidar olduk. Bu tek başına iktidar olmak bizi hem parlamentoda hem de yürütmede istikrara götürdü. Bu yeni yönetim şeklinde farklı bir noktaya götüreceğiz. Türkiye'nin son 16 yılda elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Hem kendi girişimcilerimiz hem de yabancı yatırımcılar pek çok sabotajlara rağmen yatırım yaptı. Geride bıraktığımız 16 yılda cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmış, millet devlet dayanışmasını sağlamış ve bu sayede her türlü operasyonun üstesinden başarıyla gelmiştir. Dünyanın başka bir devleti bizim sadece son 5 yılda başımıza gelenler gelse hiçbir şekilde atlamazdı." Avrupa ülkelerinde şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas bile edilmeyecek toplumsal olaylara şahit olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Batı'yı görüyoruz. Ne hale geldiklerini görüyoruz. 5 yıl önce sokakları yakıp yıkan Vandallara karşı bize daha ılımlı olan diyenleri, 15 Temmuz'dan sonra OHAL uygulamasını eleştirenlerin en ufak bir olayda hemen OHAL seçeneklerini gündemlerine getiriyor. Birkaç bin mülteciyi toplama kamplarına alıyorlar. Biz de 4 milyon mülteci var. Bizi eleştirdikleri ne varsa bugün kat ve kat fazlasını yapıyorlar."



"YATIRIM YAPMAK İSTEYEN HERKESİ ÜLKEMİZE DAVET EDİYORUM"



"Türkiye kalkınma yolculuğuna devam edecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Öyle demişler. Biz başkalarının ne dediğine değil, ülkemiz için milletimiz için neyin doğru neyin yanlış olduğuna bakıyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yine istikrarı perçinleyecek bir sonuç alacağına inanıyoruz. Milletimiz hizmet ve eser ziyaretinden yana kullanacaktır. Durmak, kapatmak, yıkmaktan başka bir vaadi olmayanlara milletimiz en güzel cevabı verecektir. Manisamıza bu yatırımları kazandıran müteşebbislere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yatırım yapmak isteyen herkesi ülkemize davet ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.



"ÖRNEK BİR TESİS"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Bu fabrika ülkemizin istihdam dinamizmine güç katacak. Bu tesis yalın üretime ve dijital dönüşüme göre tasarlanan ilk fabrika. Sıfır atık projesini de burada görüyoruz. Bu açıdan da dikkat çekici bir yatırım. Birçok fabrika bu tesisten ilham alacak. Yapılan karalamalara en güzel cevabı bu tip açılışlarla veriyoruz. Manisa hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen ve her alanda altyapıya sahip bir şehir. İhracatta ilk 10 il arasında. Bu başarıda Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının payı büyük. Yatırım ve teşviklerimizden Manisa çok iyi bir şekilde yararlanıyor. PepsiCo firması da bunlardan biri. Manisa'nın yakaladığı başarı bir tesadüf değildir. Sunduğumuz tüm desteklerin katma değere dönüşmesi izleri sevindiriyor" dedi.



"SANAYİ PATATESİ ÜRETİMİNİ ARTIRMALIYIZ"



PepsiCo Avrupa ve Sahraaltı Afrika Başkanı Silviu Popovici de bir konuşma gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı konuşmada, "Sanayi patatesi üretimini artırmalıyız. Patateste sözleşmeli üretim için mevzuattaki eksikliğimizi gidereceğiz. Bunun da buradan müjdesini verelim. Türkiye patates üreten bir ülke. Kişi başı üretimimiz 50 kilogram. Türkiye özellikle tarıma dayalı sanayi için de çok doğru bir ülke. Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, dünyada 7. sıradayız. Toprak kaynaklarında ise 14. sıradayız. Bu da topraklarımızı iyi kullandığımızı gösteriyor. Bakanlık olarak tarıma dayalı sanayi yatırımlarını destekliyoruz. Hedefimiz yeni ihracat rekorları kırmak. Memleketime böyle bir yatırım getirdikleri için teşekkür ediyorum. 2019'da yeni yatırımlar görmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"ÜLKEMİZLE BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ"



PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel de, "Fabrikamızın inşasında 500 işçi kardeşimiz görev yaptı. Manisa fabrikamız yalın üretim tasarlanan dünyadaki ilk fabrikalarımızdan biri olarak faaliyete başlıyor. Tüm yatırımlarımızda sıfır atık projesi uygulanıyor. Yatırım konusundaki kararlığımızın artarak devam edeceğiz. Ülkemizle birlikte büyümeye devam edeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesim töreniyle fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, PepsiCo Avrupa ve Sahraaltı Afrika Başkanı Silviu Popovici, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, AK Parti Manisa milletvekilleri, belediye başkanları, çalışanlar ve davetliler katıldı.



(Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ - Ersan Erdoğan/İHA)

