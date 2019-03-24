Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Belediye Başkanlığını Ankara Gibi Büyükşehirde Yapacak Kapasitede Değil."
1 saat önce
Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil."
Erdoğan: "(Mansur Yavaş
) Belediye başkanlığını Ankara
gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:46 Kaynak: AA
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