Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu Adam Ankara'nın Başına Gelirse Ne Tür Sahte Senetler Düzenleyeceğini...

Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım."

Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Can Eriğin Tanesi 3 TL'den Satılıyor

Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi

Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"

Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı