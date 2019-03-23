Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu Adam Ankara'nın Başına Gelirse Ne Tür Sahte Senetler Düzenleyeceğini...

Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu Adam Ankara'nın Başına Gelirse Ne Tür Sahte Senetler Düzenleyeceğini...

1 saat önce

Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım."

Erdoğan:
Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Ankara, Mansur Yavaş, Politika
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