Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde Bu MHP'liymiş.
1 saat önce
Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde bu MHP'liymiş.
Erdoğan: "(Mansur Yavaş
) Geçmişinde bu MHP
'liymiş. Artık kimse onun geçmişine bakmıyor, bugününe bakıyor. Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP'li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:21 Kaynak: AA
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