Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde Bu MHP'liymiş.

Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde Bu MHP'liymiş.

1 saat önce

Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde bu MHP'liymiş.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde bu MHP'liymiş. Artık kimse onun geçmişine bakmıyor, bugününe bakıyor. Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP'li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:21 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 23:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Geçmişinde Bu MHP'liymiş.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]