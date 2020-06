Erdoğan, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan birisinin, mücadeleyi sadece demokrasi, ekonomi, altyapı, diplomasi alanında vermemesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada bizimki kadar çok cephede aynı anda mücadele yürüten bir başka ülke yoktur. Sadece son 7 yılımıza şöyle bir baktığımızda bunun tüm emarelerini görmek mümkündür. Sokakları karıştırarak, milli birliğimize beraberliğimize saldırdılar. Milli iradenin göreve getirdiği hükümeti yıkmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Vesayet güçlerinin oyunlarıyla ayağımızı kaydırmaya çalıştılar. Yargı, emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Sınırlarımıza yığdıkları çapulcuları kullanarak vatanı parçalamayı denediler. Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kastettiler. Ekonomik tuzaklarla Türkiye'ye diz çöktürmek ve böylece bizden kurtulmak istediler. İçeride ve dışarıda kurdukları nice ittifaklar, nice kumpaslar vasıtasıyla kendi senaryolarını tedavüle sokmaya çalıştılar. Hamdolsun hepsinde de milletimizin ferasetine, dirayetine, iradesine çarpıp geri döndüler."

Erdoğan, her saldırıda mücadelelerini bir adım öteye taşıdıklarını vurgulayarak, "Onların bize her saldırısında biz mücadelemizi bir adım daha öteye taşıdık. Vesayete karşı demokrasiyi güçlendirdik, terör örgütlerinin saldırılarına ve sınırlarımıza yönelik tacizlere karşı sınırlarımızı güçlendirdik" dedi.

"Bugün ufka umutla bakıyorsak, son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir"

Irak'tan Suriye ve Akdeniz'e kadar tüm sınırlarda tehditleri kaynağında yok edecekleri yeni bir güvenlik paradigması inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "Darbe girişimlerine karşı milletimizle yek vücut olduk. Ekonomimizi çökertme çabalarına karşı üretimi, ihracatı, büyümeyi, istihdamı, teknolojiyi yükselttik. Her alanda altyapıdaki eksiklerimizi giderirken bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını gözettik. Böylece geçmişin ihmallerini telafi etmenin ötesinde, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını oluşturduk. Bugün ufka umutla bakıyorsak, son 18 yıldaki gayretlerimizin sayesindedir. Türkiye'yi özenen ülke olmaktan çıkarıp özenilen ülke haline getirdiğimiz için Rabbimize sonsuz hamdüsena ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Kurallara uymamak kul hakkına girmektir"

Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinde yeni bir döneme girildiğini, salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceğinin açıkça görüldüğüne işaret etti.

Türkiye'nin gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişte benzer fırsatları enerjisini kendi iç kavgalarında tükettiği için kaçıran Türkiye, inşallah bu defa hakettiği yere gelecek. Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak o derece hızlı yol alırız. Yapmamız gereken tek şey, hep birlikte salgını yenmek için gereken kurallara uymaktır. Bu konuda epeyce de mesafe katettik."

Erdoğan, son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış olduğunu hatırlatarak, maske, mesafe ve temizlik konusunu yeniden hatırlattı.

"Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir." diyen Erdoğan, dikkat ve hassasiyetle kısa sürede salgının gündemden tamamen çıkacağına inandığını dile getirdi.

Hastaneye Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane açılışının Kovid-19 riski nedeniyle kendi mekanında yapılamadığını da söyledi. Hastanenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri kutlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven Hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık. İnşallah Asaf Hocamızın adıyla burayı anacağız. İnşallah burada bu mekan var olduğu sürece, Asaf Hocamız da burada anılmış olacak. Asaf Hocamızın tıp bilimi üzerinde yapmış olduğu hizmetler yanında, tam bir dava adamı, tam bir vakıf insanıydı. Her dava adamı gibi onun ömrü de bu ülkenin zor zamanlarında verdiği çetin mücadeleyle geçmiştir. Uzun yıllar boyunca yürüttüğü Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimliği'ndeki gayreti ve başarılarıyla gönüllerde taht kurmuştur. Her vakıf insanı gibi onun da en büyük gayesi imanlı, donanımlı, başarılı, vatanına ve milletine sadık, ülkesine hizmet edecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olmuştur. Bu mücadeleyi vermiştir. Hocamızın en büyük özelliği ise her şart altında doğruyu konuşmak olarak bilinirdi. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf Hocamızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle yadediyorum."

Açılış töreni

Konuşmaların ardından hastanenin tanıtım videosu izletildi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Asaf Ataseven'in eşi Gülsen Ataseven, damadı Murat Ülker, belediye başkanları, rektörler, başhekimler ve akademisyenler katıldı.

Kurdele kesiminde Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, eski bakanlardan Veysel Eroğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar, merhum Prof. Dr. Asaf Ataseven'in eşi Gülsen Ataseven ve damadı Murat Ülker eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini, "Ya şafi ya kafi ya muafi inşallah. ya Allah bismillah." diyerek kesti.

Açılışın ardından Erdoğan, inşaat alanını gezdi.

