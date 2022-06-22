Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu

22.06.2022 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te dün akşamdan beri devam eden orman yangınını incelemek için bölgeye geldi. Erdoğan havadan incelemelerde bulunurken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede 200 hektarlık alana yayıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangın 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Güzel haberi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınla ilgili son yaptığı açıklamada "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz ama esinti ile bir yerden başka yere sıçraması da mümkün olabilir. Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı, söndürüldü, Fethiye'deki yangın da belirli ölçülerde kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi. Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

O anlar böyle görüntülendi:

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu - Son Dakika

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