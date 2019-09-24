Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti!

Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor