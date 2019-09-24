Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de...
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Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de...

25 dakika önce

Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de..., System.String[]

Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz

Masum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:50 Kaynak: AA
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