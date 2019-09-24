Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de...
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Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:50 Kaynak: AA
Erdoğan: Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz
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