Erdoğan: "Mazlum Filistin halkının her platformda haklarını dile getirmeyi, ülkemiz ve milletimiz...
Erdoğan: "Mazlum Filistin halkının her platformda haklarını dile getirmeyi, ülkemiz ve milletimiz adına bir şeref kabul ediyoruz.
Erdoğan: "Mazlum Filistin halkının her platformda haklarını dile getirmeyi, ülkemiz ve milletimiz adına bir şeref kabul ediyoruz."
Filistin, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Mazlum Filistin halkının her platformda haklarını dile getirmeyi, ülkemiz ve milletimiz... - Son Dakika
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