Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Mazlum Kobani) CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim... - Son Dakika
Erdoğan: "(Mazlum Kobani) CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim...
7 saat önce
Erdoğan: "(Mazlum Kobani) CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Mazlum Kobani) CIA'in bu adamın terörist olduğuna dair belgesini de kendilerine takdim ettim. CIA bunun terörist olduğunu belgelemiş. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim İstanbul'da sis etkili oluyor Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz