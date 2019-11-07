Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir...

Erdoğan: "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir...

7 saat önce

Erdoğan: "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir."

Mazlum Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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