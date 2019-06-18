Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında...
1 saat önce
Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye
görmek istiyorlar"
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