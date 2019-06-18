Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında...

1 saat önce

Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"

Erdoğan:
Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 23:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]