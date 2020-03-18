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Erdoğan: "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı,...
6 saat önce
Erdoğan: "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir.
Erdoğan: "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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