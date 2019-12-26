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Erdoğan: "Meclis açılır açılmaz ilk iş, (Libya'ya) asker gönderme tezkeresini Meclisimize...
6 saat önce
Erdoğan: "Meclis açılır açılmaz ilk iş, (Libya'ya) asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız."
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "Meclis açılır açılmaz ilk iş, ( Libya'ya) asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız."
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