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Erdoğan: "Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin...
6 saat önce
Erdoğan: "Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.
Erdoğan: "Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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