Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi. - Son Dakika

Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi.

6 saat önce

Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi. Buraya düşürenlere, mensubu olduğu partinin lideri hesabını sormalıdır."

kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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