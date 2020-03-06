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Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi.
6 saat önce
Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Meclisteki kavga) Türk siyasetinin buralara düşmemesi gerekirdi. Buraya düşürenlere, mensubu olduğu partinin lideri hesabını sormalıdır."
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