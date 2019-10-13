Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel...
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi
Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.
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