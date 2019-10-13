Son Dakika Haberleri: Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişi

Gazete TV ve Ajansların genel yayın yönetmenlerinin Dolmabahçe Çalışma ofisine gelişinden detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve haber ajanslarının genel yayın yönetmenleriyle, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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