Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç... - Son Dakika
Erdoğan: "Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç...
6 saat önce
Erdoğan: "Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum"
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum"
Son Dakika Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu