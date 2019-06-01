Erdoğan Mekke'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 14. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:53
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