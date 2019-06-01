Son Dakika Haberleri: Erdoğan Mekke'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı
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Erdoğan Mekke'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 14. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı

Erdoğan Mekke'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmadı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı 14. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmadı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği zirvenin sonuç bildirgesinde, ABD'nin 'Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararı' kınandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılması durumunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bu ülkeye ilk ziyareti olacaktı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti emrinin 'Suudi hükümetinin üst düzeyleri'nden geldiğini belirtmiş, fakat sonrasında Suudi Veliaht Prens Muhammed'i doğrudan suçlamada bulunmamıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:53 
Hükümet, Suudi Arabistan, Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya
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