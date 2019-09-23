Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her...
57 dakika önce
Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz"
Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürmesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de Kaşıkçı mesajı: Hakkını aramaya devam edeceğiz