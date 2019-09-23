Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her...
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Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her...

57 dakika önce

Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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