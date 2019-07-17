Erdoğan: Menfur saldırıyı kınıyorum
3 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:39 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, " Erbil
'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, Twitter
hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak
makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.
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