Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin...
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Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin...

37 dakika önce

Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Cemal Kaşıkçı, Güncel
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