Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı Meselesinin Ortaya Çıkartılmasında Gösterdiğimiz Ahlaki Duruş Herkes...

Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı Meselesinin Ortaya Çıkartılmasında Gösterdiğimiz Ahlaki Duruş Herkes...

3 saat önce

Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı meselesinin ortaya çıkartılmasında gösterdiğimiz ahlaki duruş herkes tarafından tebrikle karşılanıyor, sadece CHP'nin aklına bu konuda tuhaf sorular geliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı meselesinin ortaya çıkartılmasında gösterdiğimiz ahlaki duruş herkes tarafından tebrikle karşılanıyor, sadece CHP'nin aklına bu konuda tuhaf sorular geliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:06 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cemal Kaşıkçı, Güncel
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