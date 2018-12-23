Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı Meselesinin Ortaya Çıkartılmasında Gösterdiğimiz Ahlaki Duruş Herkes...
3 saat önce
Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı meselesinin ortaya çıkartılmasında gösterdiğimiz ahlaki duruş herkes tarafından tebrikle karşılanıyor, sadece CHP'nin aklına bu konuda tuhaf sorular geliyor.
Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı
meselesinin ortaya çıkartılmasında gösterdiğimiz ahlaki duruş herkes tarafından tebrikle karşılanıyor, sadece CHP
'nin aklına bu konuda tuhaf sorular geliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:06 Kaynak: AA
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