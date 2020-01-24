Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti
Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]