Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.
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