Erdoğan-Merkel Görüşmesinde İkili İlişkiler, Suriye'deki Gelişmeler, Avrupa'ya Düzensiz Göç...
25 dakika önce
Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Avrupa'ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Erdoğan- Merkel
görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye
'deki gelişmeler, Avrupa
'ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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