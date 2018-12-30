Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Merkel Görüşmesinde İkili İlişkiler, Suriye'deki Gelişmeler, Avrupa'ya Düzensiz Göç...

Erdoğan-Merkel Görüşmesinde İkili İlişkiler, Suriye'deki Gelişmeler, Avrupa'ya Düzensiz Göç...

25 dakika önce

Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Avrupa'ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Erdoğan-Merkel Görüşmesinde İkili İlişkiler, Suriye'deki Gelişmeler, Avrupa'ya Düzensiz Göç..., System.String[]
Erdoğan- Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Avrupa'ya düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Suriye, Avrupa, Güncel
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