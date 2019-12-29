Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili... - Son Dakika

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Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili...
6 saat önce
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:06 Kaynak: AA
Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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