Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı... - Son Dakika

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı...
Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti.
Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti.
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