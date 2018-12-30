Erdoğan Merkel ile Telefonda Görüştü
26 dakika önce
Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefonda görüştü.
Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Şansölyesi Angela Merkel
telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye
'de yaşanan gelişmeler, Avrupa
'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.İki liderin, gerek İstanbul
Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri
'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:23 Kaynak: DHA
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