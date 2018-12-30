Son Dakika Haberleri: Erdoğan Merkel ile Telefonda Görüştü

Erdoğan Merkel ile Telefonda Görüştü

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı. İki liderin, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:25 Kaynak: DHA

Almanya, Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Güncel
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