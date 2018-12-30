Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
1 saat önce
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye
'de yaşanan gelişmeler, Avrupa
'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:30
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