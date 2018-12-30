Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

1 saat önce

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü, System.String[]
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:30 

Suriye, Avrupa, Ekonomi
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