Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığımızda (Türkiye-AB sürecinde) ilerleme kaydedilmesi için elimizden geleni yapacağız. Mali desteklerin devamı konusunda da elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu yardımlar doğrudan mültecilerin yararına kullanılıyor." dedi.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Alman vatandaşı olan, yurt dışına çıkış yasağı bulunan veya tutuklu Alman vatandaşların durumlarında ilerleme sağlanması için görüşme niyetinde olduklarını aktardıklarını belirten Merkel, Türkiye'de görev yapan ülkesine mensup gazetecilerin akreditasyonlarının en kısa sürede verilmesi konusunu da ele aldıklarını bildirdi.

Angela Merkel, yasa dışı insan kaçakçılığı meselesine ilişkin de "sahil güvenliği" konusunda Almanya'nın bazı maddi desteğinin olacağını kaydetti.

Görüşmelerde, Suriye'deki siyasi konuların gündeme geldiğine işaret eden Merkel, "(BM Suriye Özel Temsilcisi Geir) Pedersen'ın başlattığı bu sürecin devam etmesi gerektiğini düşündük. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) ile de bir araya gelinmişti. Bu tür görüşmelerin bu yılın ilk çeyreğinde devam etmesi gerektiğini ifade ettik." dedi.

"Türkiye ve Almanya Gümrük Birliği'nin ilerlemesini istiyor"

Merkel, Almanya'nın temmuzda AB dönem başkanı olduktan sonra Türkiye'nin AB sürecine desteğinin nasıl olacağına yönelik soruyu yanıtlarken Türkiye ve Almanya'nın Gümrük Birliği'nin ilerlemesini istediğini, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin farklı görüşlerde olduğunu söyledi.

Başbakan Merkel, "Böyle bir adım attığımızda AB nezdinde herkesin hemfikir olması gerekiyor. AB dönem başkanlığımızda ilerleme kaydedilmesi için elimizden geleni yapacağız. Mali desteklerin devamı konusunda da elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu yardımlar doğrudan mültecilerin yararına kullanılıyor." dedi.

Öte yandan Merkel, iki ülkenin içişleri bakanlarının insan kaçakçılarının faaliyetlerinin önlenmesi için görüşmelerinin süreceğini belirtti.

Almanya'daki FETÖ mensupları

Merkel, Almanya'da bulunan terör örgütü FETÖ mensupları hakkındaki soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'den veya başka bir ülkeden iltica talebi olan kişiler olduğunda bu başvurulara Almanya'daki bağımsız mahkemeler bu konuda karar veriyor. Biz devlet olarak kimseyi, örneğin bir darbe teşebbüsüne katılmış olan birini desteklemiyoruz. Biz bağımsız mahkemelerimizin kararlarına saygı duymak zorundayız. Tabii ki bazen fikir ayrılıkları oluyor fakat biz mahkeme kararlarını saygı duymak zorundayız."

(Bitti)