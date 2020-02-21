Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler,... - Son Dakika

Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler,...

6 saat önce

Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi."

İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:33:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]