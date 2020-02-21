Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul 'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi."

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti