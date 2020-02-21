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Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler,...
6 saat önce
Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Merkel ve Macron İdlib konusunda) Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi."
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