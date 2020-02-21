Erdoğan: "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin... - Son Dakika

Erdoğan: "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin...

6 saat önce

Erdoğan: "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem."

Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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