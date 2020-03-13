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Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak
6 saat önce
Bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmen krizi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:31
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