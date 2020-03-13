Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak

6 saat önce

Bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmen krizi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceğini bildirdi.

Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılacağı İstanbul göçmen zirvesi, telekonferansla yapılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmen krizi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelecek hafta yapılacak zirveyi telekonferans yoluyla gerçekleştireceği öne sürüldü.


Reuters haber ajansının bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde kararın, koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbir sebebiyle alındığı kaydedildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:31 
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