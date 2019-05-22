Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Mesajında Dost ve Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığını Elde Ettikten Sonra Her Alanda...

Erdoğan, Mesajında Dost ve Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığını Elde Ettikten Sonra Her Alanda...

11 saat önce

Erdoğan, mesajında dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Mesajında Dost ve Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığını Elde Ettikten Sonra Her Alanda..., System.String[]
Erdoğan, mesajında dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:55 Kaynak: AA
Türkiye, Azerbaycan, Politika
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