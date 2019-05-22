Erdoğan, Mesajında Dost ve Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığını Elde Ettikten Sonra Her Alanda...
11 saat önce
Erdoğan, mesajında dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:55 Kaynak: AA
Erdoğan, mesajında dost ve kardeş Azerbaycan
'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye
için de gurur kaynağı olduğunu bildirdi.
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